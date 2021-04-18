القبض على تشكيل عصابي في حي الأندلس بطرابلس

أكدت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يمتهنون السرقة بالاكراه في حي الأندلس.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء بعد أن تعرض أحد المواطنين في منطقة حي الأندلس لسرقة سلاحه المرخص الموجود بسيارته، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضافت: «بعد التبليغ و تكليف فريق التحري و جمع المعلومات من المكتب تم التوصل للجناة وإلقاء القبض عليهم و بضبط أقوالهم اعترفوا بما نسب اليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

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