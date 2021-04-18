العيضة: «حسن موسى» المرتبط بالمخابرات التركية يسعى لتجهيز مهبط للطيران بالجنوب

تساءل التواتي الغيضة، عضو ما يعرف بـ”المؤتمر الوطني العام” سابقاً عن «حسن موسى بوكي»، أحد قادة المعارضة التشادية المقيم في تركيا.

وأجاب «الغيضة»، في منشور له عبر فيسبوك، بقوله: «هو حسن موسى بوكي تشادي الجنسية من قبيلة تسمى الككردا، ويقيم في ليبيا منذُ زمن طويل».

وأضاف «إذا اعتبرنا من أقام في ليبيا لسنوات ليبي فهو ليبي، فحسن موسى يقيم منذُ سنوات في تركيا ولديه استثمارات هناك، لقد أصبح حسن موسى بعد 2011 من أصحاب الملايين».

وأوضح قائلا: «إن حسن سوقي تربطه علاقة قوية بالحكواتي على الصلابي والمخابرات التركية والقطرية».

واختتم بقوله: «يسعى حسن موسى هذه الأيام لتجهيز مهبط للطيران في واحة ربيانة المحتلة متجاوزًا بذلك الخط الأحمر سرت الجفرة».