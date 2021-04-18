ميناء بنغازي: دخول أربع سفن محملة ببضائع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي دخول أربع سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها الإسمنت سواء أكياس أو سائب.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل السفينة (علي كي) وعلى متنها 5850 طن من مادة الإسمنت السائب وسفينة نقل الإسمنت (جواهر) وعلى متنها 5518 طن من أكياس الإسمنت.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (بلتاكي) وعلى متنها عدد 305 حاوية بضائع وسلع مختلفة وكذلك السفينة(نينا أف) وعلى متنها عدد 113 حاوية بضائع متنوعة.