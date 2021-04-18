رافضة الانتخابات.. «الفرجاني»: قرار مجلس الأمن سينهي آخر أمل لنا في بناء دولة

هاجمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص ليبيا الذي أعلن فيه الدعم والاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت «الفرجاني»، في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، «إن القرار بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة في قلب الوطن وأنه سوف ينهي آخر أمل لنا في بناء دولة».

واعتبرت أن إجراء انتخابات والبلاد مقسمة وتحكمها العصابات في معظم المدن ستكون معروف نتائجها قبل أن تبداء، قائلة: «وزيد عليها انتخابات بدون دستور ولاقانون يحكمها».

ووصفت المرحلة بقولها: «يعني مرحلة انتقالية جديدو تقضي على ما تبقى من وطن… فما وصلت بلادنا لهذا المنحدر الخطير لولا خيانة الصخيرات وبيع الوطن وقانونه وشرعيته وسيادته».

واختتمت بقولها: «أصبحت بلادنا وجبة دسمة على طاولة اللئام يتقاسمونها ويتلاعبون بها كيفما أرادوا فلا بارك الله فيكم يا عرابي الصخيرات ولا في ذريتكم ليوم الدين».