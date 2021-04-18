بعيو يدعو للتمسك بالانتخابات كفرصة أخيرة لبناء الدولة

دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو الليبيين إلى التمسك بالانتخابات باعتبارها فرصة أخيرة لبناء الدولة واستعادة الوطن واسترجاع الشرعية.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الترحيب الشعبي والرسمي بقرار مجلس الأمن الأخير حول الأوضاع في ليـبـيا الحبيبة، والتأييد والتأكيد على الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات العامة الرئاسية والنيابية في الأسبوع الأخير من هذا العام بمشيئة الله، يؤكد أن حقبة الدم والفوضى العشرية بكل كوارثها ومآسيها أوشكت بإذن الله على الإنتهاء، بعدما أنهت معها المظاهر والتجليات الرئيسية الثلاث لوجود الدولة ألا وهي {الـسـيـادة، والـشـرعـيـة، واحـتـكـار الـسـلاح}، وبعدما كادت أن تأتي على وجود الكيان الوطني الليبي المهدد بالتقسيم والإحتلالات الإجنبية، وبعدما دمرت مقدرات الوطن فبددتها واستنزفتها، وأتت على مقومات معيشة الشعب فأفقرته وقسمته أفقياً ورأسياً بين بضعة آلاف يمتلكون الملايين والمليارات من المال الحرام والسلطة والسطوة، وسبعة ملايين نصفهم لا يكاد يمتلك قوت يومه، ونصفهم لا يمتلك بالتأكيد قوت عامه، وجميعهم لا كرامة لهم في وطنهم المسلوب والمنهوب”.

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وأضاف بعيو “أيها الليبيون إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تُضيعوا فرصتكم الأخيرة هذه، في بناء دولتكم واستعادة وطنكم واسترجاع شرعيتكم، تمسكوا بالإنتخابات موعداً ونزاهةً ومشاركةً وحُسن اختيار، فوالله الذي لا إله إلاّ هو إن ضاعت هذه المرة فلن تعود، ولن تكونوا سوى غثاءِ سيلٍ، ليس فيه ماء، وزبَدٍ سيذهب جُفاء”.