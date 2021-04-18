تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في طبرق وحالتي شفاء

أعلنت اللجنة االاستشارية الطبية طبرق، تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلدية وحالتي شفاء من المرض أمس السبت.

وقالت اللجنة، إنها سحبت عدد من العينات أمس أظهرت نتائجها تسجيل 5 حالا موجبة، وتسجيل عدد 2 شفاء ، بحسب بيان للجنة اليوم.

مركز طبرق الطبي يتسلم محطة أكسجين

والإثنين الماضي، أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، وصول محطة أكسجين ضمن برنامج صيانات وتطوير أقسام ومعدات المركز.

وتنتظر الإدارة تركيب المحطة وتوصيلها إلى قسم العزل بمركز طبرق الطبي، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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