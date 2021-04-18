معلقًا على قرار مجلس الأمن بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. السويحلي: الليبيون فقط من يختارون نظام حكمهم

ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي بعضًا مما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا.

السويحلي أشار في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الترحيب بالقرار لا يلغي حقيقة صياغته بعبارات الترحيب والدعوة ضعيفة الإلزام، مؤكدًا إن الليبيين فقط هم من يختارون نظام حكمهم وشكل دولتهم، ولا سلطة لمجلس الأمن الدولي في ذلك، في اشارة منه لضرورة إجراء إنتخابات برلمانية فقط .

وأضاف السويحلي: إن الانتخابات التشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل هي الطريق لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية، وهو ما تمت الدعوة إليه منذ نوفمبر من العام 2017.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية