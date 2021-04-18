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معلقًا على قرار مجلس الأمن بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. السويحلي: الليبيون فقط من يختارون نظام حكمهم

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي بعضًا مما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا.

السويحلي أشار في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الترحيب بالقرار لا يلغي حقيقة صياغته بعبارات الترحيب والدعوة ضعيفة الإلزام، مؤكدًا إن الليبيين فقط هم من يختارون نظام حكمهم وشكل دولتهم، ولا سلطة لمجلس الأمن الدولي في ذلك، في اشارة منه لضرورة إجراء إنتخابات برلمانية فقط .

وأضاف السويحلي: إن الانتخابات التشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل هي الطريق لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية، وهو ما تمت الدعوة إليه منذ نوفمبر من العام 2017.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • وهو انت ليبى يابيبى فالاخوان مثلك خوان للوطن هل نشيت ما قلته من قبل انك توسلت للاتراك ياافاك من اجل حماية فاسد السراق وعصايته التى رفضها مجلس النواب ولمحاربة الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ياكلاب اتفوووه عليك يابيبى

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