العرفي: جلسة النواب المقبلة ليست لإقرار الميزانية بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها

ليبيا – قال عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عبد المنعم العرفي إن اللجنة ستبدأ مساء الإثنين في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أوضح أن الأعضاء والملفات المستلمة سيصلون طبرق صباح الإثنين.

وتابع العرفي قائلًا إنه لا يتوقع التصويت على المناصب السيادية في جلسة النواب الاثنين المقبل، موضحًا أن الجلسة ليست لإقرار الميزانية، بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وذكر العرفي أن الإعلان عن أسماء شاغلي المناصب سيجري الخميس على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن أسماء شاغلي المناصب السيادية ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية