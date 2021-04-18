«الأرصاد» يحذر من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية نشطة غدا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن البحر سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.

الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويكون بحري إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعته ما بين (05– 10) عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50–1.25) متر.

البحر خفيف الموج ، فيما ستكون درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب، تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد، على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات .

الرياح شمالية غربية سرعته ما بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة غدا على ساحل درنة .

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.75–2.25) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، فيما ستكون درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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