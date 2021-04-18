جرادة يدعو السلطة الليبية إلى عدم التعجل في توقيع اتفاقيات خارجية جديدة

ليبيا – دعا السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقًا السلطة الليبية إلى عدم التعجل في المضي نحو توقيع اتفاقيات حدودية جديدة.

جرادة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد قال: “إن عمر الحكومة الليبية لا يتعدى شهرًا ونصف الشهر، وهي تدير شؤون دولة مضطربة ممزقة وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، والآن يتم فتح نقاش مع اليونان حول الحدود البحرية”.

وأضاف متسائلًا: “كيف سيكون الموقف إذا طلبت مصر، أو الجزائر، توقيع اتفاقات مماثلة؟ وماذا سيحدث إذا اعترضتا أو لم يعجب الأمر أميركا أو فرنسا أو إيطاليا؟ إن 40 يومًا هي عمر السلطة الليبية، ليست كافية لدراسة ملف حساس في الظرف الليبي والدولي الراهن”.

وانتهى جرادة إلى أن أي خطوة غير مدروسة على هذا المسار ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية بمزيد من التدخل والتحارب الخارجي فيها وعليها وضدها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية