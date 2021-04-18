«أبو زريبة»: تجاهل «الردع» إطلاق سراح المفرج عنهم يمس قدسية القضاء

طالب علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة الموقوفين داخل السجون والذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة والقضاء.

وقال أبو زربية في بيان نشره عبر صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك أوامر إفراج صادرة عن النائب العام في الفترة الماضية بحق عدد من الموقفين داخل سجون «قوة الردع الخاصة» والتي لم تنفذ هذا الأمر، حيث إن عدم تنفيذ هذه الأوامر يعد ضربا للإعلان الدستوري وفيه مساس لقدسية القضاء واستقلاله”.

وأضاف “يجب تشكيل لجنة من وزارة العدل ولجنة حريات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة أوضاع كافة السجناء في ليبيا ومتابعة أحوال السجناء داخل جهاز الردع، منوّها على ضرورة إعادة النظر في تبيعه جهاز الردع وتأطير مهامه واختصاصه وفق القانون”.