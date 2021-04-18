الجيش التشادي: تدمير رتل لمتمردين قادمين من ليبيا

أعلن الجيش التشادي أنه “دمر”، أمس السبت، رتلا من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 أبريل/ نيسان يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.

وأكدت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أجونا أن “قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلا من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم”.

وأضاف أن “عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين”، موضحا أنه سيتم أعلان حصيلة في وقت لاحق.

وقبل أسبوع توغل متمردو “جبهة التناوب والتوافق في تشاد” وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الاتنية الصحراوية، في شمال البلاد. وقد أعلنت الثلاثاء “التحرير الكامل لمنطقة تيبستي” في الشمال.

وفي سلسلة جبال تيبستي وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض المتمردون باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي. وقد أوقفت عمليات قصف فرنسية بطلب من نجامينا في شباط/فبراير 2019 تقدم المتمردين الذين جاؤوا من ليبيا لمحاولة إطاحة الرئيس ديبي.