دغيم لـ”أخبارليبيا24″: قرار مجلس الأمن الأخير يحمل حزمة مترابطة من التوصيات 

أخبار ليبيا24- خاص

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم اليوم الأحد بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يحمل حزمة مترابطة من التوصيات في شكل طلبات أبرزها انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال دغيم لـ”أخبارليبيا24″ إن الأجماع الدولي على ليبيا في حد ذاته شيء إيجابي، وقرار مجلس الأمن يتطلب وقف حقيقي لإطلاق النار، وخروج المقاتلين الأجانب (المرتزقة) من كامل التراب الليبي، وبسط حكومة الوحدة الوطنية سلطتها الفعلية على كل الأراضي الليبية.

وأوضح دغيم، أنه يرى خطوة إرسال مراقبين دوليين خطوة اولي جادة بالخصوص، ويجب العمل على توفير الظروف الملائمة محلياً ودولياً وتكاثف العمل لإنهاء هذا الملف.

وكان مجلس الأمن طالب الجمعة في قرار يخص ليبيا انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.