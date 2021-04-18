اللجنة القانونية تستعد لتقديم تقريرها بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة

أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي عبد القادر حويلي، أن تغيير رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أثر سلبا في مسار الحوار السياسي، وعمل اللجنتين القانونية والدستورية.

وباشر المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش، مهامه خلفا لستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، فبراير الماضي، والتي قادت ملتقى الحوار الليبي الذي أسفر عن تشكيل سلطة جديدة.

وكشف حويلي عن استعداد اللجنة القانونية لتقديم تقريرها بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة لملتقى الحوار، هذا الأسبوع، في انتظار اعتماد مخرجات اللجنة الدستورية من قبل مجلس النواب.

وقال إن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة القانونية أمر طبيعي، وستحال نقاط الخلاف لملتقى الحوار ليصوت عليها، مبينا أن من أبرز الخلافات هل يكون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عبر مجلس النواب.

وأشار في تصريحات للقدس العربي أن دعوة مجلس الأمن الأخيرة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات جيدة، لكنها مفتوحة وغير ملزمة، على حد قوله.