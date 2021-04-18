مكافحة الأمراض 749 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها (616 جديدة و 133 مخالطة) من إجمالي 3158 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (23.7 %)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء ( 666 ) حالة فيما توفيت 14 حالة موزعة على مختلف المدن الليبية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 171880فيما بلغت الحالات النشطة : 11974 حالة والمتعافين 157010 و الٍوفيات: 2896 حالة.