ليبيا تسجل 749 إصابة بفيروس كورونا و666 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 749 إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا أمس السبت، و666 حالة شفاء، فضلا عن 14 حالة وفاة.

وقال المركز إنه تسلم 3158 عينة من مختبراته، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2409 عينات منها، فيما تأكدت إصابة 749 حالة منها 616 جديدة و133 مخالطة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات «العدد التراكمي» منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 171 ألفا و880 حالة، تعافى منها 157 ألفا و10 حالات، وتوفى 2896 حالة، بينما مازالت 11 ألفا و974 حالة نشطة حتى الآن.

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