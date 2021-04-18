توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. طرابلس تسجل 453 حالة وزليتن 31

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 749 إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا أمس السبت، و666 حالة شفاء، فضلا عن 14 حالة وفاة.

وقال المركز إنه تسلم 3158 عينة من مختبراته، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2409 عينات منها، فيما تأكدت إصابة 749 حالة منها 616 جديدة و133 مخالطة.

فيما توزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ400 حالة جديدة و53 مخالطة، ومصراتة 40 حالة مخالطة، وسوق الخميس امسيحل والجفارة ويفرن والخمس وزوارة ودرج وصرمان حالة جديدة لكل منها، وزليتن 14 حالة جديدة و17 مخالطة، ونالوت 7 حالات جديدة، والزاوية الغرب 7 حالات جديدة، والماية 3 حالات جديدة، والرجبان 6 حالات جديدة، وقصر الأخيار 5 حالات جديدة.

ليبيا تسجل 749 إصابة بفيروس كورونا و666 حالة شفاء

كما سجلت إسبيعة حالتين جديدتين، وسبها حالتين جديدتين، والرحيبات 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وترهونة 11 حالة جديدة و7 حالات مخالطة، و جادو حالة جديدة وحالتين مخالطتين، وطبرق 5 حالات جديدة، وبني وليد 17 حالة جديدة، ودرنة 3 حالات جديدة، والعجيلات 3 حالات جديدة، والأصابعة 3 حالات جديدة ومثلها مخالطة، وظاهر الجبل 12 حالة جديدة، وصبراتة 15 حالة جديدة، و3 مخالطة، والزاوية المركز 17 حالة جديدة و6 مخالطة، وقصر بن غشير 21 حالة جديدة، وجنزور 36 حالة جديدة، والقبة 9 حالات جديدة، والكفرة 5 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على طرابلس بـ510 حالات في طرابلس، و15 حالة في صبراتة، و4 حالات في غدامس، و4 حالات في الخمس، و10 حالات في أسبيعة، و10 حالات في الكفرة، وحالة في درنة، و4 حالات في مسلاتة، و16 حالة في قصر بن غشير، وحالة في نالوت، و70 حالة في مصراتة، و4 حالات في تازربو، وحالة في سبها، و16 حالة في الزاوية المركز.

كما توزعت حالات الوفاة بحالتين في صبراتة، وحالتين في الزاوية الغرب، وكل من الخمس والعجيلات ودرنة ومسلاتة وقصر بن غشير ومصراتة وسبها وظاهر الجبل والرحيبات وبني وليد بحالة لكل منها.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات «العدد التراكمي» منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 171 ألفا و880 حالة، تعافى منها 157 ألفا و10 حالات، وتوفى 2896 حالة، بينما مازالت 11 ألفا و974 حالة نشطة حتى الآن.

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