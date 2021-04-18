فوج كشافة صبراتة يقيم مأدبة إفطار جماعية

أقام فوج كشاف ومرشدات صبراتة، بحديقة القصر البلدي بالمدينة، مأدبة إفطار صائم جماعية بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة ووكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة وعضو المصالحة الوطنية بصبراتة ورئيس فرع شبيبة الهلال الاحمر الليبى صبراتة والجهاز التنفيذي لـ مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وشارك في المأدبة الرمضانية، عدد من شرطة المرور بصبراتة، وفوج كشاف الزاوية وفوج كشاف اسايا وفوج كشاف ابوعيسى وفوج كشاف صرمان وفوج كشاف صبراتة وبمشاركة عدد من الرواد بمفوضية كشاف ومرشدات الزاوية.

وتهدف مأدبة الإفطار الجماعية للم شمل قادة الكشافين ودعم روح الألفة بين الكشافين وتلاقي الأجيال والتواصل فيما بينهم.

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