واشنطن: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو “ليبيا ذات سيادة، مستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخلات أجنبية وقادرة على مكافحة الإرهاب”، وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تعطي الأولوية لإيجاد حلّ سياسي شامل يتمّ التفاوض عليه لإنهاء الصراع ويؤكد السيادة الليبية”.

التحدّي الأكبر الذي تواجهه السياسة الأميركية في تحقيق أهدافها المعلنة هو أنها غير موجودة في الميدان، فيما كل الأطراف، من أصدقاء ومنافسين وأعداء لهم حضور ضخم وتحالفات وموطئ قدم في ليبيا.

المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال لـ العربية.نت في تصريحات رسمية لكنه طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الحكومة الليبية الدبيبة “أكدا على الحاجة لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”، وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية “أن الولايات المتحدة تعارض كل التدخلات الأجنبية في ليبيا وندعم وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر بما في ذلك انسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة وكان يجب أن يخرجوا في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الاتفا