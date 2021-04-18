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شباب الزنتان يقيمون وجبة إفطار صائم للعمالة الوافدة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

متطوعون شباب يحرصون على توفير وجبة إفطار متكاملة للصائمين من عابري السبيل والعمالة الوافدة.

في مشهد رمضاني يعكس الشعور والتكافل الاجتماعي بين المواطنين يتسابق مجموعة من المتطوعين الشباب الزمن قبل رفع الأذان لصلاة المغرب لتقديم إفطار الصائمين من عابري السبيل الذين لم يسعفهم الوقت للحاق ببيوتهم أو الذين انقطعت بهم السبل من المحتاجين شباب من مدينة الزنتان تطوعوا للقيام بهذا العمل الخيري كل سنة هدى السنة العاشرة لمائدة الرحمن التي تقام في مدينة الزنتان.

واعتاد المتطوعين من مدينة الزنتان والأهالي على توفير هذه الوجبة كل رمضان والتي نالت إعجاب المسافرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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