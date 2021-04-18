دبرز: حفتر لا يُؤمن جانبه إطلاقًا ولا يمكن الوثوق به.. ودستور الهيئة التأسيسية جاهز للاستفتاء عليه

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أمس السبت بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية في مستوى تطلعات الوطن.

دبرز الموالي بشدة لتركيا اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن كل ما صدر من مجلس الأمن يصب نسبيًا في مصلحة الوطن على المدى البعيد.

وطالب: “بفرض العقوبات وردع كل من لا يمتثل للاتفاق السياسي وللحكومة، لنتمكن من الذهاب إلى مرحلة استقرار دائم ينهي العبث المتمثل في الانقلابيين وغيرهم”.

وفي سياق متصل قال دبرز إن من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لا يُؤمن جانبه إطلاقًا ولا يمكن الوثوق فيه،حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن تواجد مراقبين دوليين بعدد الـ 60 مراقبًا ومهمتهم محددة سلفًا أمر مهم وفي مصلحة البلاد، وفق قوله.

كما شدد على ضرورة مغادرة المرتزقة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق الليبين والذين -بحسب قوله- أتى بهم من وصفه بـ”مجرم الحرب المتمرد على الشرعية حفتر” دون أن يشير إلى أكثر من 15 الف مرتزق جاءت بهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

ونوّه إلى أن ما وصفه بـ”مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية” (مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا) مشروع وطني بامتياز وجاهز للاستفتاء عليه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية