جهاز الحرس البلدي يشارك في رقابة استهلاك الكهرباء قبل الذرورة الصيفية

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن جهاز الحرس البلدي المكلف وجه كتابا بشأن اتخاذ خطوات إيجابية للرفع من كفاءة الشبكة، ورقابة الاستهلاك قبل الذروة الصيفية.

وأشار الخطاب، الموجه إلى مدراء الفروع وشؤون مراكز ومراكز جهاز الحرس البلدي، وفروع الإدارة بالجهاز، إلى الاجتماع الذي عقد مع مدير عام شركة الكهرباء بمقر رئاسة الجهاز الخميس الماضي والذي خصص لوضع آلية عمل يتعاون من خلالها الجهاز «مع الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل المحافظة على استقرار الكهرباء والاستعداد لفترة الذروة الصيفية المقبلة».

وشدد الجهاز في الخطاب الموقع باسم رئيسه المكلف إسماعيل أبو جناح، على ضرورة قيام الدوريات المختلفة التابعة لها بالتنبيه وتوعية أصحاب النشاط الاقتصادي بضرورة المساهمة في المحافظة على الشبكة الكهربائية وذلك بضرورة ترشيد الاستهلاك وفق الحاجة وعدم الإسراف والمبالغة في استخدام الإنارة داخل المحال وخارجها.

كما أكد على ضرورة منع أصحاب أكواخ بيع الخضار وغيرها من توصيل الكهرباء بداخلها وستشكل فرق عمل ميدانية ترافق فنيي شركة الكهرباء للقيام بقطع التوصيلات العشوائية واتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بها وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

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