قشوط: إذا لم تلتزم تركيا بالتراجع في ليبيا فإن الاستحقاقات السياسية القادمة قد تؤجل

ليبيا – رأى الباحث السياسي محمد قشوط أن مخرجات برلين واللجنة العسكرية الليبية يجب أن تدرج تحت البند السابع، لكي يتسنى لمجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاد تدابير بشأن الساعين لنسف التهدئة.

قشوط أضاف في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية”: إن ملف المرتزقة يجب أن يكون مرتبطًا بشكل جذري بحل المليشيات المسلحة المنتشرة في العاصمة طرابلس وغيرها من المناطق، لأن وجود جسم موازٍ للقوات المسلحة العربية الليبية قد يبشر بصدام حتمي.

واعتبر أنه إذا لم تلتزم تركيا بالتراجع في ليبيا، فإن الاستحقاقات السياسية القادمة قد تؤجل إلى وقت آخر، خاصة مع تصريح أردوغان الأخير بأنه لن يخرج من ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية