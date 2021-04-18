البدري: بعض الدول بدأت فعلًا بممارسة ضغوطاتها على النظام التركي لإخراج مرتزقته من ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي عثمان البدري إن استخدام القوة إخراج المرتزقة من ليبيا يحتاج إلى قرار دولي، وهو مستبعد في هذه المرحلة، ولا يصدر إلا بتفاهم روسي أمريكي، وهو ممكن، خاصة أنه يأتي في إطار تسوية دولية لملفات أخرى.

البدري أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن يحاول أن يستخدم سياسة الانفتاح على كل الأطراف، وبالنسبة للملف الليبي وصل فيه إلى ما يريد حيث ضمن مصالحه.

وأكد على أن العالم أجمع على ضرورة إخراج المرتزقة السوريين والأتراك، وبدأت بعض الدول فعلًا بممارسة ضغوطاتها على النظام التركي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية