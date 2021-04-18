الحراس البلدي يشارك في حملات قطع الكهرباء وصلات العشوائية

أعلن جهاز الحرس البلدي تشكيل فرق عمل ميدانية ترافق فنيي الشركة العامة للكهرباء لقطع التوصيلات العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بها بإحالتهم للنيابة المختصة.

ووجه رئيس جهاز الحرس البلدي المكلف اسماعيل عبد السلام أبوجناح في خطاب لمدراء الفروع وشؤون مراكز ومراكز جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة الدعم والدوريات وفروع الإدارة بالجهاز ومدير مكتب التحري وجمع المعلومات بالجهاز باتخاذ الإجراءات كل فيما يخصه من خلال الدوريات العاملة بالتنبيه وتوعية أصحاب المناشط الاقتصادية بضرورة المساهمة في المحافظة على الشبكة الكهربائية وذلك بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وفق الحاجة وعدم الإسراف والمبالغة في استخدام الإنارة بداخل المحال وخارجها وكذلك منع أصحاب أكواخ بيع الخضار وغيرها من توصيل الكهرباء بداخلها.

وأشار أبوجناح إلى أنه سيجري تشكيل فرق عمل ميدانية ترافق فنيي الشركة العامة للكهرباء بقطع التوصيلات العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بها بإحالتهم للنيابة المختصة.