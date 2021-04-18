وزير خارجية اليونان يزور القاهرة

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، ويتصدر أجندة الزيارة ملفا شرق المتوسط وليبيا.

ويزور الوزير اليوناني القاهرة للمرة الثانية خلال أقل من شهر ونصف الشهر، ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسئولين المصريين لبحث علاقات التعاون واستعراض آخر التطورات ضمن ملفات سياسية مشتركة.

ووفق موقع البوابة نيوز من المقرر أن يلتقي وزير خارجية اليونان خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين والشخصيات، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان في كل المجالات، ويستعرض آخر التطورات، خاصة في شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وترتبط مصر واليونان بتنسيق وثيق في ملفات المنطقة، خاصة في شرق المتوسط، حيث يرتبط البلدان باتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وقعت أغسطس الماضي، وهما عضوان رئيسيان في منتدى غاز شرق المتوسط.