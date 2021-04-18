دندياس: مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا “غير قانونية”

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن موقف بلاده من مذكرة التفاهم البحرية التركية مع ليبيا، ليس مجرد موقف فقط، إنما هو رأي مدروس يدعمه الاتحاد الاوروبي، وأن المذكرة التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع الحكومة التركية، غير قانونية ولا يمكن أن تسفر عن نتائج قانونية.

وأوضح دندياس، في أول تصريح له بعد المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة، أن التحسّن التدريجي في العلاقات الثنائية مع تركيا لن يكون بالأمر السهل.

ولاحظ وزير الخارجية اليوناني، أن هناك “ترسيخًا للمواقف التي تختلف عن القانون الدولي” ، وهي حقيقة تجعل من احتمالية حل مشكلة تبدو الاختلافات قاتمة بشكل خاص ، لكنها ليست مستحيلة.

وعن اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي، أوضح وزير الخارجية اليوناني، “على الرغم من المناخ الجيد جدًا الذي نشأ في المناقشة مع أوغلو، تحدثنا بالتفصيل عن المواقف الثابتة لليونان، والتي هي في نهاية المطاف معروفة جيداً.

وأشار دندياس، إلى الاختلاف في نهج بلاده مع الأتراك، وأعرب في نفس الوقت أن تغير تركيا موقفها وأن تنحاز إلى الدول الأخرى.

وحول العلاقة الليبية في المباحثات بين البلدين، أكد وزير الخارجية اليوناني، بأنه أوضح الموقف الواضح الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي ديسمبر 2019، وأن هذا الموقف ليس موقف اليونان فقط لأنه مدعوم من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27.

ولفت دندياس، إلى حديثه في وقت سابق، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أكد فيه صالح أن البرلمان لن يصادق على المذكرة الموقعة مع تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية