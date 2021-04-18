رئيس مفوضية الانتخابات يناقش مشاركة المهجرين والنازحين في اقتراع ديسمبر

التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، اليوم الأحد، وناقشا ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات المقبلة.

عقد اللقاء بمقر مجلس المفوضية، وتناول الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعدادًا للاستحقاق، المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل.

وتطرق الطرفان إلى «دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية»، مشددًا على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه المرحلة المرتقبة.

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