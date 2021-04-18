السفارة البريطانية: قرار مجلس الأمن يعزز الحاجة لتسهيل الانتخابات في ليبيا

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2570 لسنة 2021 يعزز الحاجة لتسهيل إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن تبني مجلس الأمن للقرار الأخير بشأن ليبيا “المصاغ من قِبل بريطانيا يرسل إشارة واضحة لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ويعزز الحاجة إلى تسهيل الانتخابات من قِبل الحكومة الليبية يوم 24 ديسمبر”.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على قرار يدعو إلى مراقبين لوقف اتفاق إطلاق النار في ليبيا، ويرحب بالتحولات السياسية وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.

ويدعو القرار إلى “إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا”، تكون “منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت“.

ويطالب القرار الأممي “جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبدعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.