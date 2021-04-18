عون: إيراد النفط سيحوّل إلى المصرف المركزي بعد الاتفاق على المناصب السيادية

أكد وزير النفط محمد عون، اليوم الأحد، أن ريع النفط سيواصل حركته على المنوال السابق، وهو الانسياب طبيعيا من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، بعد الانتهاء من الاتفاق على تسمية شاغلي المناصب السيادية من مجلسي النواب والدولة.

وأوضح عون في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الإيرادات النفطية تودع مؤقتا في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي، الذي يخضع لإشراف لجنة ليبية ودولية مشتركة، إلى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل باقي مؤسسات حكومة الوحدة.

وبخصوص إيرادات النفط، قال الوزير إنها تتأثر بشكل دوري ومستمر إيجابا وسلبا بأسعار النفط في العالم، والتي بدورها تتأثر بحالة الاستهلاك العالمي للنفط والغاز.

وأشار عون إلى أن سوق النفط العالمية تمر بمرحلة تراجع نسبي بسبب ازدياد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد في بعض مواقع الاستهلاك.