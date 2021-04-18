بوقعيقيص: هناك دعوة مشبوهة يقودها بعض النواب وتيار الإسلام السياسي لإستبعاد السايح من منصبه

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن هناك دعوة مشبوهة يقودها بعض النواب الذين تجردوا من كل ما يمت إلى الأخلاق بصلة، ومعهم تيار الإسلام السياسي، تطلب استبعاد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح من منصبه.

بوقعيقيص طالبت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي الجميع بضرورة الوقوف سدًا منيعًا ضد هذه الدعوة.

وأضافت: “ما عرفنا عن الرجل إلا الأمانة التي تجرد منها هؤلاء الخصوم الذين يتشبثون إلى الأبد بمكاسب شخصية، وما عليهم في أن يبقى الناس في أتون الجحيم الذي رموهم فيه، لن نسمح لكم، وعذرًا بالليبي (تكاشفت)”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية