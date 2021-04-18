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شرادة: مجلس الدولة لديه خياران في التعامل مع «المناصب السيادية»

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سعد شرادة، عضو المجلس الاستشاري للدولة:” لم نتواصل مع أعضاء اللجنة المكلفة باختيار المناصب السيادية في مجلس النواب”.

وأضاف شرادة، في تصريحات صحفية، أن المجلس الاستشاري صوّت قبل 3 أشهر على مخرجات لجنة بوزنيقة 1، وينتظر تصويت النواب عليها “.

وزعم أنهم تفاجئوا بتشكيل لجنة من 6 أفراد من النواب تعمل بشكل أحادي لاختيار شاغلي المناصب السيادية، لافتا إلى ان المجلس الاستشاري سيجتمع خلال أسبوع لمناقشة موضوع المناصب السيادية “.

وتابع:” لدينا خياران أحدهما تشكيل لجنة على غرار النواب من 6 أشخاص، أو نخلص إلى رفض ما يتعلق باللجنة ومخرجاتها”

وأشار إلى أن ما صدر عن النواب بتشكيل لجنة المناصب السيادية مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي، متابعا:”  كل من لا يريد ترك منصبه سيجد ضالته في هذه المخالفة الصريحة ويبقى في منصبه”.

واستطرد:” لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق في المادة 15 “.

واختتم:” بحسب علمنا فإن المعايير التي وضعها مجلس النواب تعطي الفرصة للآلاف، ولا نعرف الأسس التي يبنى عليها اختيار 7 أفراد فقط”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار مجلس الدولة من مخلفات الصخيرات الذى انتهت صلاحياته منذ عام 2017 بموجب بند موجود به واصبح مثل الطعام او الدواء المنتهى الصلاحية فاسد ومسموم فاستشهادك بمادة فى اتفاق منتهى الصلاحية يدل على غباوتك كمن يستشهد بنصوص من الكتاب الاخضر الذى انتهى برحيل القذافى وكذلك انتهى الصخيرات عمليا برحيل السراج وعصابته فمن الذى منح الثقة للحكومة اليس مجلس النواب الذى اكبر رئيس الحكومة على تغيير بعض الترشيحات لنيل الثقة ومن الذى سيمنح الثقة للمناصب السيادية طبعا مجلس نواب الشعب اما انتم فى مجلس الدولة الخرفانية تمارسون الدعارة السياسية طز فيكم مليون مرة واخوانكم فى تركيا يتم طردهم والدور قادم لطردكم من ليبيا ياخوان

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