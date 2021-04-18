انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية بالبلديات

ليبيا – انطلقت أمس السبت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات، بعد تجهيز 430 مرفقًا صحيًا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أقام بحسب المكتب الإعلامي التابع له احتفالًا بمركز الصحي وسعاية بديري في بلدية طرابلس، بحضور الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

حيثُ القيت فيها كلمات الترحيب والامتنان على انطلاق حملة التطعيم، كما أكد النجار على أهمية أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء.

وقام بعد ذلك مدير عام المركز وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري لأخد التطعيم والاطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين والاطمئنان علي سير العمل لنجاح الحملة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية