السايح يبحث مع بوخزام ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام؛ وذلك لبحث ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة.

اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية استعرض الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعدادًا للاستحقاق المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

كما بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية بمن فيهم المهجرين والنازحين.

وأكد اللقاء على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه المرحلة المرتقبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية