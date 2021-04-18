السويح: قرارات مجلس الأمن تبقى حبرًا على ورق ما لم يتم الضغط على الدول المتدخلة في الشأن الليبي

ليبيا – رحب ضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا، مضيفًا أن الكثيرين يرونه حلًا للانقسام السياسي في البلاد.

السويح وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن القرار سيساهم في توحيد السلطة السياسية واسترجاع الثقة بين الخصوم السياسيين، بعد فشل الأجسام السياسية الموجودة حاليًا في إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة.

وأكد عضو مجلس الدولة أن قرارات مجلس الأمن تبقى حبرًا على ورق، ما لم يتم الضغط وبقوة على الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفرض عقوبات على كل من يعرقل المسار السياسي ويهدد أمن واستقرار البلاد، سواء كان من الداخل أو الخارج.