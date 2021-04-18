وزير المهجرين يبحث مع “السايح” مشاركة النازحين في انتخابات ديسمبر

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، بوزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء بحث ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها استعداداً للاستحقاق المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب البيان، بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية بمن فيهم المهجرين والنازحين.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه تنظيم الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر القادم.