وزير الخارجية المصري يطلع نظيره اليوناني على جهود القاهرة لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، التطورات الليبية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن شكري استقبل ديندياس اليوم الأحد، في القاهرة، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ واستعرض شكري مجمل التطورات الإقليمية الجارية والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، والجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، بحسب البيان.