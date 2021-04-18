وصول 29 مهاجرا إلى مديرية أمن بني وليد بعد فرارهم من مهربين

أكد مصدر أمني من مديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، وصول 29 مهاجر إلى المديرية بعدما تمكنوا من الفرار من مهربين كانوا يحتجزونهم بأحد المستودعات في ضواحي المدينة.

وقال المصدر الأمني إن عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى مديرية أمن بني وليد بعد فرارهم من أحد المستودعات التي يديرها مهربون «24 سوداني، و4 مصريين ، وإثيوبي واحد».

– فرار 20 مهاجراً من مخيم احتجاز في بني وليد

واستطاع أكثر من مهاجرا غير شرعي مساء الجمعة الفرار من مخيم يحتجزهم فيه مهربون جنوبي مدينة بني وليد.

وقامت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بتوفير وجبات الإفطار لهؤلاء المهاجرين وتوفير مكان آمن لوجودهم، بالتعاون مع مديرية الأمن ببني وليد ومنظمة البيت الآمن التي تأوي عددا من المهاجرين.

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