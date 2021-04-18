«الحويج» يتابع سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحضور وكيل الوزارة وعدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب اليوم الأحد وذلك لمتابعة سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله لعام 2021 م.

واستعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عبد الناصر أبوزقية، في عرض مرئي، ما يتضمن مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال المدة الماضية، وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج والمنجز منها والصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله والمقترحات التي تساهم في تذليلها وتجاوزها.

وأشاد الوزير، بجهود إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في إعداد خطة عمله لعام 2021 م وفق رؤية واضحة ومتكاملة والتي تحتاج إلى دعم وتنسيق بين الوزارة والبرنامج مع كافة الجهات ذات الاختصاص حتى يتمكن من تنفيذها وإنجاز المشروعات حتى ترى النور على أرض الواقع.

كما أكد، أن الوزارة تضع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الأدوات التي تمكن الوزارة من تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإستقطاب فئة الشباب وأصحاب الأفكار الرائدة وخلق فرص عمل بعيد عن الوظيفة الحكومية وستتخذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة حتى يتمكن البرنامج من أداء مهامه بالشكل المطلوب.

وذكر عبد ناصر أبوزقية، أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يستهدف فئة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال بالمناطق وتنمية القدرات البشرية بإقامة دورات تدريبية في ريادة الأعمال وعدد من المهن الفنية.

ولفت إلى أن البرنامج يهتم أيضا بتنظيم مسابقات بهدف تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار وريادة الأعمال لأخذ المبادرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة، مشيراً أن البرنامج أبرم مذكرة تفاهم خلال المدة الماضية لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل يستهدف التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب بهذه المناطق.

وشدد على أن البرنامج يعمل على نشر ثقافة الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص، منوها بأنّ هذا التعاون يعد نموذجاً للتشبيك بين مؤسسات الدولة ويساهم في تنمية المناطق النائية.