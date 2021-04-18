عضو بلدي بني وليد يكشف حقيقة احتجاز مصريين في المدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

18 April, 2021

كشف عضو المجلس البلدي بني وليد حسين سلامة، عن تفاصيل ما تداول من أخبار بشأن احتجاز مجموعة من المصريين في مدينة بني وليد.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن شبكة لتهريب البشر والهجرة غير الشرعية قامت باحتجاز مجموعة من المهاجرين كان من بينهم مصريين وأفارقة في مدينة بني وليد، بعد تعثرهم في دفع المبالغ المالية المتفق عليها مقابل ترحيلهم إلى السواحل البحرية استعدادا لعبور البحر المتوسط.

ونفى سلامة، ما تداول في وسائل الإعلام بشأن أن هناك نحو 35 مصريا تم احتجازهم في المدينة، قائلا “عدد المصريين الذين تم احتجازهم لا يتعدى 4 أشخاص، وتم عن طريق أهالي المدينة اقتحام المقر الذي تم احتجازهم به والإفراج عنهم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تم تسليمهم إلى طرابلس استعدادا لترحليهم إلى بلدهم.

وأعرب عضو المجلس البلدي بني وليد عن استنكاره الشديد وإدانته لتكرار مثل هذه الحوادث في مدينة بني وليد وغيرها من المدن الليبية، مشيرا إلى أن مدينة بني وليد تعتبر بالنسبة لعصابات الهجرة غير الشرعية نقطة عبور يتم استغلالها في عمليات الهجرة غير الشرعية والتهريب.