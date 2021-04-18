كرموس: لا يوجد مؤشر على البدء في الاستعداد للانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إن زخم التصريحات وكم القرارات (في إشارة إلى القرارات الدولية) التي كنا نتابعها أثناء تولي حكومة الوفاق نراها الآن تتكرر مع حكومة الوحدة الوطنية.

وادعى كرموس في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “الواقع يخالف ما نسمعه من دعايات وشعارات بدعم الحكومة لإجراء الاستحقاقات المقررة، وعلى رأسها الانتخابات، والتي حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشر على البدء في الاستعداد لإجرائها”، حسب قوله.

وتعليقا على قرارات مجلس الأمن بدعم حكومة الوحدة الوطنية، قال كرموس إنه “منذ توقيع اتفاق الصخيرات واستلام الحكومة السابقة مهامها تكررت قرارات الدعم الدولية هذه، في سبيل استقرار ليبيا، ولكن للأسف الواقع كان غير ذلك”.

وأضاف أن الدول المتداخلة في الشأن الليبي لم تشملها أي عقوبات، ولا من كان معرقلًا لقرارت الأمم المتحدة، وأنها لم تستجب لنداء الحكومة (الوفاق) لدعمها في صد ما وصفه بـ”الاعتداء على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، حسب وصفه.