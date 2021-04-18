الجمهورية: السيولة النقدية متوفرة طوال رمضان بجميع الفروع

طمأن مصرف الجمهورية، جميع المواطنين بتوفر السيولة النقدية طوال شهر رمضان المبارك بكافة فروعه.

وطالب المصرف، الجميع بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، حفاظاً على صحتهم وصحة الموظفين.

وقال مساعد المدير العام لشؤون التسويق المكلف بالمصرف فوزي عبد السلام، “شهدنا في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا في عملية توفر جزء كبير من السيولة”، مشيراً إلى أنه كانت الأوضاع في الفترات السابقة غير جيدة، نظراً لقلة توفر السيولة، إلا أنه مُنذ أواخر سنة (2020) وحتى هذا التاريخ، بدأت هناك انسيابية في توفير السيولة.