«صنع الله»: ناقشت مع سفيرة فرنسا فتح أبواب الفرص التجارية

استقبل مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بمقرّ المؤسسة بطرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، ومستشارتها الاقتصادية لابارث .

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن أهم المحاور التي تم مناقشتها في الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق الاجتماع، إلى الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة المقبلة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.