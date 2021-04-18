شركة الكهرباء تحذر أصحاب محال الخضراوات والفاكهة من التعدي على “الشبكة”

دعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أصحاب التوصيلات غير الشرعية، إلى سرعة التوجه إلى مكاتب وأقسام الجباية من أجل تسوية أوضاع توصيلاتهم.

ونبهت الشركة، في بيان طالعته “الساعة 24″، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك.

كما دعت الشركة العامة للكهرباء أصحاب محال الخضراوات والفواكه التقليل من استهلاك الكهرباء، وعدم التعدي على الشبكة الكهربائية وذلك بإطفاء الإنارة في أوقات النهار وتشغيل الحد الأدنى منها أثناء الفترة الليلية.

وأهابت الشركة المعنيين بضرورة مراجعة أقسام الجباية بالمناطق لتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة بشكل قانوني.