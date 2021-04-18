كيف استقبل المجلس الرئاسي وحكومة الوطنية قراري مجلس الأمن 2570 و2571؟

عقب صدور قراري مجلس الأمن بشأن ليبيا يوم الجمعة الماضية، جاءت دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب بوضع الأساس الأساس الدستوري للانتخابات، كما عبر المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة عن دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما جددا الدعوة إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ويوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن القرارين رقم 2570 و2571 بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020. ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف عام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.

الرئاسي: دعم وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة

المجلس الرئاسي، شدد في بيان «على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار».

وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد «على تهيئة كل السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول الى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي». كما طلب المجلس الرئاسي من حكومة الوحدة الوطنية العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كل السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

حكومة الوحدة الوطنية: توضيح الأساس الدستوري للانتخابات

أما حكومة الوحدة الوطنية، فقد طمأنت، في بيان، «المجتمع الدولي بأنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة»، مؤكدة «ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة، إلى المسارعة في (..) توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة».

وطالبت الحكومة «بضرورة أن يسارع مجلس النواب الليبي في عملية إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها». ورحب بيان الحكومة «بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار»، وأعربت عن استعدادها «توفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها»، داعية « مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية».

ويوم الجمعة الماضية، جرت دعوة أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت على القرار الذي صاغته المملكة المتحدة وعرضت على التصويت، لكن بسبب القيود الصحيّة، تقرر أن «يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا