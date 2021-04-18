مباحثات لتعزيز التعاون بين مؤسسة النفط وفرنسا

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم الاحد بمقرّ المؤسسة بطرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، ومستشارتها الاقتصادية لابارث.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن من أهم المحاور التي تم مناقشتها تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق إلى الاعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع افاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الانتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.