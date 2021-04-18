أعضاء من لجنة (5+ 5 ) يطلعون الرئاسي – القائد الأعلى – على تطورات المسار العسكري والأمني وآخر مستجدات فتح الطريق الساحلي

طرابلس 18 أبريل 2021 م ( وال )- التقي ” عبد الله اللافي ” عضو المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، بعدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5 ) للوقوف على آخر مستجدات عمل اللجنة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعضاء اللجنة أطلعوا عضو المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – على عمل اللجنة وتطورات المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الغربية والشرقية .

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا اللقاء يأتي تمهيدًا لعقد الاجتماع القادم للرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – مع كامل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+ 5) .(وال- طرابلس)

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