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القره بوللي تستلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القره بوللي ومكتب الرعاية الصحية الأولية، عن وصول الدفعة الأولى المخصصة لبلدية القره بوللي من لقاح فيروس كورونا COVID-19 نوع AstraZeneca (استرازينيكا).

وأكد المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية القره بوللي، أن الحملة ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 أبريل2021م علماً بأن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من هم أعمارهم فوق(70) سنة والمسجلين بمنظومة التطعيم والذين تم إبلاغهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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