جبريل أوحيدة: مشروع ميزانية الحكومة به شبهات فساد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن الميزانية العامة للدولة 2021 لن تمر، مرجعًا ذلك بأن تصرفات وتحركات الحكومة غير مُطمئنة ولا تبعث على الثقة.

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن مشروع الميزانية بذاته مثير للجدل، وبه شبهات فساد، وغير متوافق مع برنامج عمل حكومة عمرها 10 أشهر.

وستخصص جلسة مجلس النواب غدا الأحد لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة من حكومة الدبيبة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الدبيبة، في بيان أمس السبت، إن الحكومة تجدد التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا وعلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب الليبي في عملية إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.