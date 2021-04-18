رئيس اتحاد الكرة يتفقد أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني ” رفقة النائب الأول ” خميس آدم ” وعضو مجلس الإدارة ” عادل الأوجلي ” بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الخاصة بإعادة التشغيل والتجديد للإضاءة بملعب طرابلس الدولي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد كرة القدم، فإن أعمال التجديد تقوم بتنفيذها الشركة العامة للأعمال الكهربائية بمتابعة مباشرة من المهندس ” محمود ميلود ” المدير العام للشركة وفريق الصيانة والدعم الفني.

وأوضح البيان، إن أعمال الصيانة تستهدف ااستبدال كامل لمصابيح الإنارة لعدد 4 أبراج وصيانة الإضاءة في الأبراج الــ 4 الأخري.