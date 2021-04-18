رئيس اتحاد الكرة يتفقد أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني ” رفقة النائب الأول ” خميس آدم ” وعضو مجلس الإدارة ” عادل الأوجلي ” بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الخاصة بإعادة التشغيل والتجديد للإضاءة بملعب طرابلس الدولي.
وبحسب بيان صادر عن اتحاد كرة القدم، فإن أعمال التجديد تقوم بتنفيذها الشركة العامة للأعمال الكهربائية بمتابعة مباشرة من المهندس ” محمود ميلود ” المدير العام للشركة وفريق الصيانة والدعم الفني.
وأوضح البيان، إن أعمال الصيانة تستهدف ااستبدال كامل لمصابيح الإنارة لعدد 4 أبراج وصيانة الإضاءة في الأبراج الــ 4 الأخري.
أضف تعليقـك